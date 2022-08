Attention : Ne t'inscris pas à la légère car GRATUIT ne veut pas dire insignifiant... Ce cours t'engage à recevoir et à suivre des séries de vidéos didactiques. Inscris-toi seulement si tu es prêt(e) à investir le temps et la motivation pour suivre cette formation jusqu'au bout. Je suis le premier à détester les spam donc sache que ton adresse email est en sécurité, elle ne sera jamais partagée à une tierce partie. Suite à la validation, tu recevras un email de ma part avec l'inscription optionnelle à la newsletter de la construction écologique. Désinscription possible à tout moment.